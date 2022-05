Laetitia TROQUEREAU

Éducatrice spécialisée pendant 15 ans et en constant processus de formation, j'aspire aujourd'hui à me lancer et à exercer mon métier d'une nouvelle manière et avec toujours autant de passion.

Intervenante en systémie, je m'inscris dans la relation d'aide auprès des familles qui éprouvent le besoin d'être accompagnées lorsqu'elles font face à des obstacles qui déséquilibrent leur harmonie.

Je possède un cabinet d'entretiens familiaux, de couples et individuels à Olonne sur mer en Vendée.



Mes compétences :

Entretiens familiaux systémiques

Travail en partenariat