Laëtitia VAILLANT

Bonjour,



Je travaille dans la formation à destination des publics en réinsertion et remobilisation professionnelle sur des programmes régionaux.

Ma mission de référente administrative consiste à gérer les dossiers des stagiaires, de leur recrutement à leur sortie.

La référence pédagogique implique le suivi de la construction du projet professionnel des stagiaires, la validation de la montée en compétences, l'orientation. Je suis aussi l'interface avec le réseau de prescripteurs et les autres OF. Je coordonne les plannings, le suivi et les interventions des formateurs.

Je suis par ailleurs formatrice en français, FLE, expression et communication.

Responsable pédagogique et administrative.

Référente handicap

Référente Egalité professionnelle

Formation sur les Valeurs de la République et la Laïcité.



Je suis Maître praticien en PNL et en Hypnose Ericksonienne.



Mes compétences :

Développement personnel

Enseignement

Formation

Hypnose

PNL

Psychothérapie

Travail social

Pédagogie

Gestion administrative

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Conception pédagogique

Accompagnement de projet