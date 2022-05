Laetitia VAIRETTI

Depuis 11 ans, je travaille au sein de la médiathèque municipale André Malraux de Chauny en tant qu’adjoint du patrimoine et des bibliothèques.

Responsable du secteur jeunesse, j’assure la gestion matérielle et informatique des documents, ainsi que leur acquisition et leur diffusion auprès du public. J’ai appris à analyser et m’adapter aux demandes des usagers tout en recherchant à éveiller leur curiosité : je leur propose donc des expositions, des rencontres dédicaces, des lectures …



Une grande part de mes activités est l’accueil des scolaires. Environ trente classes viennent régulièrement bénéficier de lectures et de jeux autour du livre que je réalise moi-même : chasses au trésor pour apprendre à se repérer dans le classement, jeux de l’oie avec des réponses à trouver dans des livres, visites commentées d’expositions, ateliers, résolutions d’énigmes policières



Mes compétences :

Animatrice

Art

Créativité

Histoire

Pédagogie

Rigueur