Laurence GUERIN

Responsable Espace Musique ( CD-DVD-Documents musicaux )

accueil public- gestion des acquisitions - - animations ponctuelles-

logiciel Pergame

participation à l'acquisition des livres et à la gestion des abonnements presse

suivi des retards des documents ...



Gestion, développement et mise en valeur des collections ( CD et DVD et documentaires musique)



-Animations et organisation d'actions culturelles ( Fête de la musique, animations à thèmes ex l'histoire du jazz, Piazzola..,contes musicaux enfants) .

contact et accueil des artistes.



Je souhaite faire une formation dans l'évenementiel donc tout conseil et contact sont les bienvenus



Mes compétences :

Anglais

Musique

Tourisme

Traduction