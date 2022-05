Laetitia VANDERPERRE

Rôle : Sécuriser la société sur les aspects financiers, juridiques et anticiper les évolutions.



Management :

- Encadrement d’une quinzaine de personnes réparties dans plusieurs services (comptabilité, contrôle de gestion, commande publique, frais généraux, juridique, relance clients).

- Gestion de la relation permanente avec les autres directions. Membre du comité de direction.



Au niveau financier :

- Suivi budgétaire : établissement des budgets, vérification des hypothèses, suivi budgétaire mensuel, révision budgétaire, pilotage de la comptabilité. Analyses régulières et détaillées de postes sensibles. Reporting au DG et au Conseil d’administration, diffusion des informations nécessaires aux directeurs.

- Gestion de trésorerie : suivi quotidien de la trésorerie. Négociation de financements. Estimation de la trésorerie prévisionnelle et du niveau d’endettement pour assurer le développement. Relation avec les banques.

- Comptabilité : supervision des comptes annuels en liaison avec le chef comptable, l’expert comptable et le commissaire aux comptes.



Au niveau juridique :

- Vie sociale : supervision de la préparation des CA et AG de SEM, SAS et SCI. Formalités.

- Montages d’opérations : détermination, en lien avec la direction générale et les opérationnels, des options financières, fiscales et juridiques de chaque opération.

- Marchés publics / ordonnance : supervision d’experts validant le respect de l’application des textes depuis le lancement d’un contrat jusqu’à sa fin.

- Acquisitions et ventes de foncier divers. Détermination du régime fiscal.



Au niveau des procédures :

- Procédures internes : mise en place et contrôles réguliers de leur application et de leur pertinence.

- Cohérence des systèmes d’information de gestion (comptabilité, gestion analytique, trésorerie prévisionnelle d’opération, temps passés) : choix des logiciels, procédures de saisie, vérification régulière de la cohérence des informations. Rédaction du cahier des charges pour les évolutions de logiciels.