Laetitia VANTILLARD

Je suis chef de fabrication depuis 15 ans dans des agences de communication spécialisées dans la presse (suppléments pour Le Parisien, Libération, le Figaro…) et la communication d’entreprises (journaux périodiques de Mairie et de Conseils régionaux, hebdomadaire de la Marine Nationale, mensuel de la Chambre du commerce et d’industrie de Paris, rapports annuels, invitations, plaquettes, catalogues d’exposants…).

Mon rôle, couvre l’ensemble des étapes de la chaîne graphique tout en en pilotant tous les aspects :

- prise de briefs auprès du client, tant sur la forme (maquette) que sur le contenu (rédactionnel) et retransmission aux équipes concernées (DA, maquettistes, pigistes…), ainsi que choix des partenaires nécessaires à l’élaboration du produit, de l’évènement, de la compétition…

- chiffrage, élaboration des devis et optimisation des coûts, négociations avec les fournisseurs et partenaires (photograveurs, imprimeurs, journalistes, SR…)

- gestion et suivi du planning : élaboration des retroplanning, gestion du trafic entre les différents intervenants, les différents dossiers de l’agence, les différentes étapes de validation/correction clients, dans le respect des temps impartis et tout en garantissant la qualité des produits/projets.

- en charge du studio : responsable du trafic (création, mise en page, envoi à la correction, vérification de l’intégration des corrections et du respect de la maquette/ charte graphique, de l’ensemble des maquettistes (internes et intérimaires), en charge du parc machine.

- vérification de la conformité des fichiers avant le départ impression : mise à jour polices et imports, quadri et/ou tons directs, retrait sous couleurs si besoin, info de défonce, chasse du texte..., en charge du BAT aux calages tant en feuille qu’en rotative.

- gestion des livraisons (exemplaires clients, routage…)



Mes compétences :

Communication

Curiosité

Energique

Presse

Résistance au stress

Rigueur