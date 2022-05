Laetitia VARRIN-DOYER

Inbound Marketing et communication digitale sont mon cœur de métier. En tant que chef de projet social media, je participe au recrutement des prospects et followers et à leur conversion en clients. Ma boîte à outils ? L'éditorial, l'image, la vidéo et les jeux marketing.

Ma polyvalence et la transversalité des postes occupés m'ont permis de continuer à exercer mon métier en communication. Partenariats et communication de marque ou institutionnelle font aussi partie de mes atouts.



Mes domaines de prédilection sont l'e-commerce, les entreprises media. Je reste cependant ouverte à d'autres domaines d'activité, n'hésitez donc pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication

Community manager

Concepteur rédacteur

Evénementiel

Marketing

Rédaction

Référencement

Web

Rédaction web

Gestion de projet

Webmarketing