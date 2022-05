Bonjour

Je suis Valérie VARRIN-DOYER. Je suis née aux Yvelines. Suite à la mutation de mes parents , j'ai rejoint mon île d'adoption à l'àge de 5 ans: La Martinique. De formation économique et titulaire d'une maîtrise d'économie spécialité banque-finance, j'ai rejoint le secteur des assurances chez un agent général GENERALI également courtier de grandes compagnies connues de la place. De Profil initial technique et administratif, la dimension relationnelle et commerciale du métier m'a attirée notamment à travers la prospection de futurs clients particuliers et professionnels.

Le conseil en matière de prévention incendie, la qualité du SAV sont d'autant de critères qui permettent de reconnaitre les bons conseillers.

Le métier d'assureur nécessite de la technicité, du sérieux , un excellent relationnel. Et détrompez-vous! Les préjugés qui concernent les assureurs sont rarement avérés! dialoguez davantage avec vos conseillers en assurances: un bon assureur saura vous rassurer.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Conseil commercial

Banque

Conseil

Recouvrement

Finance

Communication

Management