Laetitia VELGHE

Master Administration des entreprises, DESS génie cellulaire et moléculaire. Plusieurs années d’expérience dans la vente de produits et de services high-tech de biotechnologie, le management et le marketing. Compétences reconnues pour la formation d’équipes internationales à des produits complexes, l’encadrement et l’animation commerciale. Pédagogue, communicante et dynamique.



Depuis 2006 AtlanChim – Nantes – Chimie organique

Responsable des achats et développement des nouveaux clients



Négociation avec les fournisseurs

Responsable du développement des nouveaux clients

Rédaction de cahiers des charges pour des logiciels

maison d’achats, de CRM

Pilotage de projets généralistes et scientifiques

Recherche et analyse de nouveaux domaines d’applications scientifiques (Aptamers, RNAi, antisens)

Optimisation du plan de communication externe

Préparation à la création de filiales européennes

Participation à des comités de veille stratégique et scientifique



2004 Master Administration des entreprises – IAE Nantes



Positionnement stratégique d’In Cell Art

Etude de marché de GeneScore

Plan d’affaires pour la création d’une société piscicole



2002 - 2003 Serologicals – Oxford, Royaume-Uni, Biotechnologie

Responsable du réseau européen de distribution



Responsable du développement des ventes du réseau européen des distributeurs

(Génotypage de SNP, méthylation, apoptose)

Mise en place de nouveaux partenariats européens de distribution

Formations scientifiques et commerciales en anglais

Conception d’outils d’aide à la vente

Veille technologique et concurrentielle



2001 - 2002 Qbiogene - Evry, Biotechnologie

Ingénieur commercial grands comptes



Responsable du développement des ventes du département « synthèse et séquençage d’ADN »

Encadrement d’une équipe de 3 commerciaux

Formation aux méthodes spécifiques à la vente de produits technologiques, détermination des objectifs et des primes



1999 - 2001 Invitrogen - Cergy-Pontoise, Biotechnologie

Ingénieur commercial



Responsable du développement des ventes de réactifs, de consommables et d’appareils pour la biologie

CA : 2.5 millions d’euros



1998 Transgène - Strasbourg, Biotechnologie

Ingénieur de recherche



Optimisation de l’expression de cytokines dans le cadre d’une immunothérapie non spécifique anti-tumorale



1997 ASSISTANT INGENIEUR

IRD, Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes, Marseille



Caractérisation d’une nouvelle souche de bactérie anaérobie issue d’un puits de pétrole



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Argumentaires

Argumentaires de vente

Biologie

Biotechnologie

Business

Business development

Commercial

Développement

Développement des ventes

Marketing

Marketing opérationnel

Stratégie

Vente

ventes