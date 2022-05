Laetitia VERDIGLIONE

Mon évolution professionnelle au cours des dernières années m’a permis de valider les compétences nécessaires pour prendre des responsabilités de manière durable dans le domaine commercial.



Ayant exercé plusieurs années en qualité d'assistante commerciale, dans différents domaines d'activité, j’ai acquis une connaissance confirmée dans la réponse aux appels d'offres auprès des collectivités territoriales.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d’organisation et d’un bon sens du contact, capable de m’adapter aisément à des horaires variés et à des volumes d’activités fluctuants.



Mes compétences :

Pack office

Ciel Paye et Compta

SAP

Informatique

Appels d'offres

ADV