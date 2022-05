Laetitia VERNIER

- Elaboration du shéma directeur technique et applicatif. Identification des processus, enjeux prioritaires, mise en place et pilotage des tâches, des groupes de travail

- Conduite du changement, best practices, maîtrise d’œuvre & animation d’équipes transverses utilisateurs-informaticiens, lancement et direction de projets

- Management, recrutement, formation et construction d’équipe

- Conduite de négociation

- Expertise ERP Sage ligne 100 et Sage X3 (V140, V5 et V7)

- Modélisation et mise en place de l’informatique décisionnelle en fonction des besoins et des processus de l’entreprise. B.I. (Oracle BI).

- Vente et distribution C.R.M. (Salasforce, Solupharm)).

- Architecture des systèmes, multi-sites. Veille stratégique et technologique

- Gestion des budgets de fonctionnement (Run), d’investissements (Build)



Mes compétences :

Sage Erp X3

BI

Management opérationnel

Logiciel CRM

Management

Accompagnement au changement

Gestion de processus

Schéma directeur

Bonnes Pratiques de Fabrication

KPI

Optimisation des process

Sage X3 (V140, V5, V7) > Sage Line 100

helpdesk

VMware

CRM Salesforce, Solupharm

Oracle BI

Gestion de projets MOA/MOE

Organisation SI, Processus, best practice