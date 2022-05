Laetitia VIGNOLES

Jeune graphiste dynamique, j'ai fait un BTS de communication visuelle, qui m'a formée aux logiciels de mise en page et retouche photo tel photoshop illustrator et indesign. Par la suite j'ai acquis la maitrise de logiciels 3D tel que ARC+ et artlantis, sketchup et podium. Je suis freelance à la maison des artistes, ce qui me permet de travailler en indépendante et de facturer.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Artlantis

Graphisme

Illustrator – indesign

indesign

Infographisme

Maîtrise de Photoshop

SketchUp