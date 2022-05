Laetitia VIGUIER, 12/06/1983.



Diplômée d'un Master 2 marketing et commerce B to B, j'ai débuté dans le monde professionnel au sein de l'entreprise l'Oblique (Groupe Hamelin). A la suite de mon stage de fin d'études, la société m'a proposé un poste en tant que chef de produits junior (Category Management, Trade Marketing, définition et suivi de l'offre produits et services les 4 P).

Cette fonction m'a permis de mettre en application les fondements même du marketing et découvrir comment lancer un produit sur le marché, le rendre attractif et le faire vivre. Dans ce contexte, j'ai pu développer mes compétences d'analyse, de suivi, et relationnelles.



Suite à cela, j'ai souhaité davantage m'orienter vers une fonction commerciale pour être active sur le terrain. J'ai donc travaillé en tant qu'attachée commerciale au sein d'Aprolis, groupe Bergerat Monnoyeur. A ce poste, j'ai apprécié le besoin de réactivité, de connaissances techniques, financières et de relationnel. J'ai démarré en tant que prospectrice et ai évolué avec un secteur à développer. Un travail de prospection et d'analyse du secteur a été très bénéfique. Apporter à chaque client une solution personnalisée et répondre à ses besoins garantit la réussite à ce poste.



Aujourd'hui, je travaille chez Afrelec Industrie, groupe Vivier. En tant que conseillère commerciale.







Mes compétences :

Motivée

Analyse