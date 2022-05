Laetitia VILLE

Diplomée d'un Master en commerce (spécialisation en Management des Organisations et des Hommes) , je travaille depuis maintenant 7 ans pour le groupe Mars Inc. (3ème groupe agroalimentaire au monde) au sein du département des Ressources Humaines (P&O).



Mon métier de responsable RH est de co-piloter les équipes Support de l'Usine de Wrigley de Biesheim (Alsace), à savoir la Technique (Maintenance, Engineering, Utilités et Building), la Logistique (Bureau & Magasin), la Qualité, la Sécurité et la Finance.



Formation:

2009 - 2005: Master en Commerce - ESC Tours-Poitiers (groupe ESCEM)

2008: Majeur en Management des Organisations et des Hommes

+ Semestre d'étude en Finance à l'Università degli Studi di Padova (Italie)

2006: Mineur en Intelligence Economique et Stratégique



2005 - 2003: Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce

Prépa HEC - La Merci - Montpellier (34)



Langues:

Français - Langue maternelle

Anglais - Courant (8 mois en Australie et NZ)

Italien - Courant (Semestre d'étude à Padova, Venetie)



Compétences Informatiques:

Bureautique (Pack Office, Lotus notes)

Internet (navigation,microblogging,emails)

Système (Taleo,SAP,Sphinx,Hypervision,Chris)



Informations complémentaires:

30 ans - Mobilité géographique IDF

Pour me contacter : ville_laetitia@yahoo.fr



Mes compétences :

Business

Business development

Business Development International

Intelligence économique

International

Londres

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Ressources humaines

SAN

USA