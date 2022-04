Sylvain MAYARD

Développement des systèmes Qualité, Sécurité et Environnement d'un site de production de Mars Petcare & Food France - Mars, Inc (130 M€ assets, 650 collaborateurs, production annuelle de 100 Kt d'aliments pour animaux familiers).

Certifications ISO 9000, Ccvd-HACCP, ISO 14000, OHSAS 18000

Expériences précédentes en production, qualité, logistique et maintenance.

Intervenant en maîtrise de l'environnement en Master 2 (DPMS Bio) à la Faculté de Droit, Economie et Gestion d'Orléans.

Conseiller municipal délégué à la communication et à la sécurité.



Mes compétences :

Environnement

Production

IPRP

HSE

Sécurité

Risques Professionnels

ISO

Industrie

QSE

Agroalimentaire