N. ROLAND GOSSELIN

Directeur Général, professionnel des produits en B to B, je suis un manager exigeant, centré sur les objectifs, proche de ses collaborateurs, travaillant avec des valeurs de confiance et de respect des autres.

Je crée de la valeur ajoutée par le développement et l’amélioration continue, l’innovation dans tous les domaines : financier, administratif, production, commercial, marketing et supply-chain.

J’ai développé des compétences particulières dans la conduite du changement, auprès d’équipes de plus de 200 personnes, et le pilotage de projets stratégiques et opérationnels dans une organisation multi-sites.

Je suis mobile géographiquement.



Mes compétences :

Direction Générale

Direction business Unit

Direction commerciale et marketing

Supply chain management

Management d'équipe

Vendeur conseil