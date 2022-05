Laetitia WAGNIES

À la recherche de nouvelles opportunités



Mes compétences :

Législation AT/MP

Veille juridique

Contentieux social

Droit de la protection sociale

Droit de l'aide et de l'action sociales

Droit de la santé

Autonomie professionnelle

Synthèse rédactionnelle

Secret professionnel (santé, social, médico-social

Statut et responsabilité des professionnels de san

Relations avec les usagers et les acteurs du systè

Bases de données juridiques

Pack Office 2010

Droit des obligations

QVT

Santé & Sécurité au Travail