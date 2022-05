Laetitia WAROUDE

Après une formation et une carrière professionnelle épanouissante, essentiellement commerciale dans les domaine de la finance, j'ai ressenti le besoin de donner un nouvel élan à ma vie .



C'est pour cela qu'en 2016, comme une évidence, j'ai choisi de suivre la voie de la reconversion professionnelle dans le domaine des ressources humaines et plus précisément de l'insertion professionnelle.

J'ai donc décidé de mettre mes compétences en matière d'écoute et de conseil au service des autres.

Et c'est au cours de mes différentes rencontres et stages auprès de professionnels de l'insertion que j'ai décidé de sauter le pas et de relever ce nouveau défi.

De nature communicante et tournée vers les autres je décide aujourd'hui de m'épanouir dans cette nouvelle carrière.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Communication

Analyse des besoins

Ecoute