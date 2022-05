Laetitia WELLE

L’obtention d’un master 2 m’a permis de bénéficier d’une formation enrichissante et professionnalisante et ainsi acquérir de nombreuses compétences dans le domaine des Ressources Humaines. Ces compétences sont venues complétées celles que j’ai acquises dans le domaine commercial durant 15 ans. De plus mon master 1 en science de gestion me permet de vous proposer mes connaissances en comptabilité, analyse financière, gestion de la paie.

Aujourd’hui mon projet professionnel est d’associer mes compétences en Ressources Humaines et mon expertise du commercial au service de mon entreprise, et ainsi pouvoir participer et contribuer à son développement et à sa pérennité.

Mes précédentes fonctions m’ont permis d’appréhender le fonctionnement global d’un service de Ressources Humaines : du recrutement à la gestion des carrières en passant par la formation et de la gestion du personnel et ainsi de mettre en pratique mes compétences et de développer mon autonomie et mon adaptabilité dont voici quelques exemples :

Création et diffusion d’offres d’emploi, recruter et intégrer les nouveaux salariés en CDD et en contrat de professionnalisation, développer un partenariat avec les écoles, mise en œuvre et gestion d’appels d’offres pour des formations collectives et individuelles, suivi du parcours professionnel des nouveaux entrants et des salariés existants, monter et gérer les dossiers avec les OPCA, anticipation des besoins en compétences , mettre en place et accompagner les projets professionnels des salariés, élaborer et faire évoluer des processus, des méthodes et des outils de gestion des RH…

De nature polyvalente, il m’est également arrivée que l’on fasse appel à mes services pour assurer le suivi administratif du personnel (contrats, absences, visites médicales..) mais aussi gérer et mettre à jour le tableau des effectifs ou encore préparer un compte rendu de communication interne auprès des salariés. Toutes ces compétences contribuent à mon opérationnalité afin d’obtenir rapidement des résultats.

Dynamique et efficace, je mets tout en oeuvre pour développer les différentes missions qui me sont confiées. Je fais preuve, d’initiative, de rigueur et d’une grande aisance en termes de négociation et en termes relationnelle. Intégrer de nouvelles équipes constitue une réelle opportunité dans laquelle, je m’épanouits tant sur le plan professionnel que personnel.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Vente

Marketing

Management

Merchandising

Informatique

Communication

SAP