Laety SIMONY

Le praticien en santé est celui qui seconde le médecin traitant dans le cadre de prise en charge d'affections liées au stress. Nous sommes formés à L ' EIBE ( école internationale du bien-être ) de Toulouse, où les cours sont dispensés par des médecins, ingénieurs en physiologie humaine, pharmaciens, psychiatres et autres thérapeute des milieux médicaux et para-médicaux. Notre profession a pour but de prendre en charge donc, des patients présentant des symptômes d'ordre somatiques diagnostiqués par le médecin traitant.

Dans le cadre de cette profession nous avons recours à la médecine traditionnelle chinoise afin de percevoir la source du problème et des symptômes associés



une séance comprends :

- un diagnostique chinois

- un "interrogatoire" sur les antécédents et la " prescription" du medecin traitant

- la prise de connaissance d'éventuelles allergies, maladies rares, et soucis de santés

- l'écoute, l'observation,

- un peu de somatothérapie et une prise en charge variable selon le cas.

Acupuncture, sôtaï ( ostéopathie japonaise ), digitopuncture, auriculothérapie, iridologie, conseils pratiques en diététique chinoise et phytothérapie, sans oublier le shiatsu, le Tuina, les techniques de détentes du ventre et ayurvédiques, détentes du dos et des membres supérieurs et inférieurs ( jambes lourdes, douleurs articulaires..) .

L'usage d'huiles essentielles s'effectue dans le plus grand respect des doses et la plus grande attention vis à vis de la toxicité de certaines huiles.

L'utilisation des aiguilles d'acupuncture est à usage UNIQUE.

L'auriculothérapie s'effectue ( dans l attente d'un appareil spécifique appelé agiscope ) à l'aide d'un palpeur de point manuel.



Je précise que ma profession fait l'objet d une prise en charge de patient ayant déjà consulté un médecin au préalable.



