Lafon PHILIPPE

Import / export, commerce de fruits et légumes.

Confirmé(e)

Philipe LAFON

1176 rue marsy

62136 vieille chapelle France +33699712753

+33321658127

Gestion d'un portefeuille import et de la commercialisation de fruits et légumes frais sur le marché local ou à l'export.Gestion et développement d'un portefeuille client en France ,gestion et développement d’une équipe et d’une politique commerciale



Expériences professionnelles



directeur commercial



Depuis décembre 1996 Honore primeurs sa a Lomme Honore primeurs est une structure effectuant la mise en marche et la valorisation de produits import ( principalement fruits ) sur les origines Israël, Afrique du sud, Nouvelle Zélande, Amérique du sud et de Floride.

Mission :

gestion de A à Z de l'import des familles de produit, au travers des aspects logistiques, qualité, mise en marché, et négociation de campagnes au près des fournisseurs et des clients.tel que :Zespri (kiwi)Carmel (agrumes, avocats)Vente grossistes et GMS



chef de produit, import Fruits et légumes

Février1993

Décembre 1996

Brambifruit Rungis

Mission :

Gestion de plusieurs boards(Outspan et Agrexco) Prospection d’un portefeuille client de grossistes, Vente téléphonique quotidienne de produits d’importation

- Négociation de référencement, élaboration de propositions commerciales.

Bilan :

- nouvelles relations commerciales avec les clients grossistes et centrales d'achats GMS.

- Référencement au sein de nouvelles centrales d'achat GMS.

- Réalisation d'un portefeuille client au travers d'actions de prospection



Chef de produit, import fruits et légumes

janvier 1993

janvier 1988

Klein sppm Rungis

Mission :

Gestion & développement de clients

-gestion des boards (Outspan et Agrexco )

-vente grossistes et GMS

-Conseils & actions merchandising a travers les boards.



grossiste spécialiste en pomme poire



Décembre 1987

janvier 1983

Sarl Lafon a bordeaux

Mission :

- Développement d’une case sur le M.I.N de bordeaux.- Suivi de l'activité Fruits et Légumes.

- direction et gestion , développement des ventes et des achats

Bilan :

triplement du chiffre d’affaire en 4 ans.



Acheteur, vendeur pour superettes et marches

Décembre 1982

janvier 1981

Lafon Claude a Landiras

Mission :

- achats sur le M.I.N de Brienne et ventes aux détails développement du CA et Marges



armée



Décembre 1980

décembre 1979

Commando dans l’armée de l’air



vendeur sur marche

Novembre 1979

septembre 1978

Lafon Claude

Mission :

- Vente de fruits et légumes au détail.



Diplômes et formations



Baccalauréat c



Gestion d’entreprise avec le cci de bordeaux



1ere année de capacité en droit



Compétences en informatique

Langages Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, )Travail sur système AS400

Informations complémentaires

Très bon rapport aux outils informatiques.Bonne maîtrise des techniques de recherche internet.

Maîtrise linguistique



Anglais

Niveau oral : scolaire Niveau écrit : scolaire

Divers

Sport, lecture et cinéma