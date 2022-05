Lafond CLAIRE

Conseillère Technique de service social, j'ai acquis lors de mes différents postes en milieu scolaire et mon expérience à la Maison Départementale des Personnes Handicapés un savoir faire permettant de donner toute sa place au diagnostic social, collectif et individuel, et de créer des outils efficaces prenant en compte la réalité de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai un rôle d'encadrement technique et de coordination auprès de la Responsable Départementale d'un service social en faveur des Elèves(47 ETP). Je suis entre autre responsable du dossier de l'absentéisme des élèves et de la lutte contre le décrochage scolaire (mise en place de la politique du service, analyse et création d'outils et de procédures )et anime différents projets et groupes de travail comme la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Ces expériences professionnelles sont nourries d'apports théoriques dispensés par une licence en Sciences de l'Education et par un Master 2 de direction d'établissements sanitaires et médico -sociaux.

J'ai donc une connaissance approfondie du système éducatif qui étaye aujourd'hui mes expertises et la construction de réponses individuelles et collectives. Parallélement, j'ai acquis de solides compétences

- en management

- en économie sociale et protection sociale

- en stratégie et structures des organisations : analyse systémique, organisation du travail , gestion des risques

- en méthodologie de projet en gestion des ressources humaines : information et communication , psychologie du travail , réglementation

- sur la scolarisation des enfants en situation de handicap et de la construction de l'articulation du milieu ordinaire et spécialisé mise en oeuvre par les directeurs d'établissement spécialisé, sujet de mon mémoire dans le cadre d'un master 2(Félicitations du jury)





Aujourd'hui, la question de l'articulation du sanitaire et du social dans la construction de projet personnalisé ou institutionnel me semble indispensable pour optimiser la qualité des réponses apportées aux bénéficiaires des structures ou services dits médico-sociaux.



Cet axe de réflexion décliné sur le terrain par une recherche d'un décloisonement institutionnel

(création d'outils pour une évaluation interdimensionnelle par exemple...)anime ma pratique et positionnement professionnel.



Ces différentes dimensions s'inscrivent évidemment, dans une déontologie et éthique,conditions inhérentes à un encadrement de qualité mis au service des usagers.



Mes compétences :

conduite de changement

Enfance

Inclusion

Protection de l'Enfance