Lagathu CHRISTOPHE

Diplômé en architecture et structure du navire, j’ai d'abord occupé à DCNS Brest les fonctions de responsable de production d’un atelier de préfabrication puis de chef de projets des premiers contrats de diversification vers l’industrie offshore et les clients civils.

A la fin de l’un de ces projets, la conversion d’une plateforme pétrolière, j’ai rejoint en 1997 SOBRENA, premier chantier français de réparation navale civil.

Après six années à SOBRENA, j’ai commencé en 2003 une formation diplômante d’ingénieur mécanicien à l’Ecole Centrale de Nantes. Major de ma promotion, j’y ai approfondi mes connaissances scientifiques, et techniques. J’ai développé également mes compétences managériales et de conduite de projets.



Je me suis ensuite tourné vers le monte armateurial en occupant les fonctions de directeur technique d'un armateur francais de bulkcarriers.

Directeur Général de GENAVIR pendant trois années. j'ai renforcé mon expérience de gestion industrielle, financière et humaine d'une entreprise de 350 salariés. GENAVIR est l'armement maritime français, opérateur des navires de recherche et des équipements scientifiques des instituts de recherche tels que l'IFREMER et l'IRD.



J'occupe actuellement la direction des Chantiers Piriou, Groupe Piriou, Division Navires Spéciaux. Les Chantiers Piriou sont spécialisés dans la construction des navires monotypes ou prototypes tels que les thoniers (Senneurs de 80m), navires de voyage, transports de passagers et navires de l'action de l'Etat en mer.



Mes compétences :

