Bonjour

Je suis Mr Mangara Cheick de nationalité Malienne, gérant d'une entreprise d'importation de friperie basée à dakar au marché de Colobane.

Au plaisir de vous lire et avoir de partenariat dans des bonnes affaires.

Je suis actuellement en France depuis un an.

Vous pouvez me contacter au 0605896624

Merci à toutes et à tous.



Mes compétences :

Vente