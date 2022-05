Lagdem DRISS

Objectif de carrière : intégrer un groupe m’offrant des possibilités de formation polyvalente en gestion et en commerce.Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité d'emploi.



Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion et de Commerce (ISGC), j'ai obtenu un Bac+4 en Gestion et Commerce, une Maîtrise en science économique, mention économie et gestion d’entreprise délivré par l’Université d’Auvergne à Clermont-ferrand (France), plus un Niveau DEUG en science économique à l'Université Hassan II.





Au fur et à mesure de mes études, j'ai occupé des fonctions commerciales et de gestion dans plusieurs structures et ce pendant des années, aujourd'hui j’ai décidé de donner une autre dimension à ma carrière.



Donc, actuellement, je suis Chargé de la Comptabilité à MADICO PM dans le domaine de Distribution, c'est un secteur qui est en plein essor, ce qui va me permettre à la fois d'atteindre mes objectifs de carrière, et de contribuer au bon fonctionnement de la démarche entreprise par la société.



Très ambitieux, organisé, sérieux, motivé, doté d'un esprit relationnel depuis mon jeune âge, je suis de genre qui adore le stress, le challenge, le défit et qui hait la routine,en plus je m'adapte facilement à tout secteur d'activité et je suis en mesure de m’investir rapidement dans une nouvelle mission et d’assumer de larges responsabilités.



Je maîtrise le français, l’Arabe et le Berbère, j'ai un niveau scolaire en Anglais, je suis très à l'aise avec l'outil informatique; j'apprends vite, et je reste ouvert à toute opinion ou à tout outil qui me permettra d'avancer et de mener à bien ma carrière professionnelle.





Mes compétences :

Je suis comptable et analyste Financier

Je suis un Homme de forte capacité

J'ai une expérience de Huit ans .

Stable,doté d'une grande capacité de travail.

Je fais preuve de transparence, d'autonomie

J'ai de grandes capacités d'écoute et d'analyse.

Sachant prendre des Initiatives.

J'ai de la rigueur et de réactivité

Je suis disponible et investi

J'ai le sens de la précision, l'esprit de synthése

Communication interne