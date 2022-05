Lagneau PEGGY

Madame, Monsieur,



Étant toujours à l'affût des nouvelles opportunités s'offrant à moi, J’ai le plaisir de vous faire parvenir ma candidature pour un poste d’assistante de direction ou assistante commerciale.



Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, j'œuvre depuis plus de treize ans dans le domaine administratif, de la planification d’événements et de la gestion commerciale. Après deux années d’études en psychanalyse et un congé de maternité, je suis à nouveau à la recherche d’un emploi.



Au cours de mon dernier emploi, j’ai su développer une solide base en gestion et organisation d’évènements en répondant aux nombreux et divers besoins de mes clients : réunions consultatives, réunions des ventes et de production, organisation de salons, recherches de fournisseurs, d’hôtels, modernisation de la documentation commerciale, négociations de prix avec les clients, réconciliations finales, présentations, etc. J’ai aussi eu la possibilité de solidifier mes aptitudes pour le travail d’équipe, mon souci du détail ainsi que mon sens de planification et d’organisation. J’ai aussi eu la chance de parfaire mes aptitudes de négociations en travaillant avec plus de 30 agents export étrangers en même temps.



Cette expérience m’a donné la chance de travailler avec divers clients de domaines différents (industries, bâtiments public, tertiaire et développement durable.) Ensuite, mes expériences antérieures en tant que consultante en recrutement (tant dans le domaine pharmaceutique que dans le domaine du packaging), m’ont aussi permis de toucher à d’autres aspects comme : l’analyse des ventes, de la concurrence et, finalement, l’établissement des prix finaux et conclusion des marchés.



Ayant touché à divers produits et domaines, mes expériences antérieures tant au niveau de l’industrie de la métallurgie, pharmaceutique, ainsi que dans le domaine du service public, font de moi une candidate des plus polyvalentes qui pourra s’intégrer facilement.



Finalement, en plus de ma maîtrise des logiciels de Microsoft Office, d’Outlook, de Sage contact, je maîtrise aussi bien le français que l’anglais.



Je serai donc heureuse de discuter avec vous, de l'apport de mes différentes compétences au sein de votre entreprise.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.



Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Peggy Lagneau





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Office