Lahbib ANISSA

Après plusieurs années d’expérience dans le domaine de la Mode, Stylisme & Modélisme, je suis aujourd’hui opérationnelle pour mettre mon expertise au profit des industrielles du Textiles et l’Habillements en Tunisie et en Europe.



Mon expérience professionnelle m’a permis d’être efficace dans tous types de projets. J’ai acquis des compétences dans la coordination et le suivi de produit, la cohérence du patronage avec la nomenclature, les fiches techniques, les tableaux de mesures ainsi que la norme qualité ISO 9001.



Je maîtrise parfaitement les logiciels informatiques comme LECTRA Système, ... avec de très bonnes qualités rédactionnelles.



De nature pragmatique et organisée, je dispose également d’un très bon sens du relationnel qui me permet de travailler en équipe et transmettre mon savoir-faire et mon métier aux jeunes apprentis passionnés.



Mes expériences, ma motivation et ma personnalité enthousiaste sont un atout que je souhaiterais mettre à la disposition des industrielles du Textiles et l’Habillements en Tunisie et en Europe.