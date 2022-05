Lahcen ABDELLAOUI

Dix ans d'expérience et une grande variété de missions réalisées dans le domaine des services informatiques me permettent aujourd'hui d'avoir une vision précise des pré-requis au bon déroulement d'un projet.



J'ai exercé les fonctions d'analyste-programmeur, de formateur, de testeur, de chef de projet (développement et certification logicielle) pour des sociétés de services ou des éditeurs de logiciels ciblant une clientèle allant de la TPE aux grands comptes internationaux.



Sensibilisé tout au long de cette période aux bonnes pratiques de la gestion de projet et du test logiciels ( ISTQB principalement), j'ai développé un goût particulier pour la modélisation, l'optimisation et l'application des processus (Métier, technique et administratif).



En savoir plus :Array



Mes compétences :

Développement mobile (Cordova)

Développement web (Javascript, HTML5, CSS3)

SQL et T-SQL

MVS Mainframe

Trello

Citrix Podio

Jira V 3.9 & V6

Gestion de point de vente

Retail

Gestion de projet (Test Logiciels)

Gestion de processus

Gestion de projet (Développement)

Méthode agile

Test utilisateur

Formation