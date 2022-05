Lahcen AGOUNI

-Gérant de (S.A.L.R).tizinsidibouali pour l'exploitation de carrières ,travaux divers et négoce.



- Artiste et imprésario des arts populaires Amazigh,Khenifra Maroc ( AHIDOUS,DANSES FOLKLORIQUES,CHANTS,FANTASIA, ARTISANAT ET AUTRES.)

-Président de l'association Maestro (Achibane moha oulhoussaine) pour la culture et l'art amazigh. Khenifra, Maroc.e.mail :tizinsidibouali@hotmali.fr ;tel:212661641678.

-Animation des festivals,expositions,cérémonies officielles,inaugurations ,mariages et fêtes.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Tourisme

J’interprète vos rêves de façon prémonitoire