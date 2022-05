Lahcen ALLALI

Mon parcours est composé de deux types d'expériences, initialement de formation commerciale, j'ai suivi la voie de mon cursus scolaire pendant 4 ans, c'est à dire les métiers liés à la vente et au commerce, ces postes m'ont apportés une richesse relationnelle et le sens du service client.

j'ai ensuite intégré le groupe Onet où j'ai occupé pendant plus de 6 ans divers postes de responsable de site, multiservices et multi techniques, Office Management : gestion déléguée de tous les prestataires et fournisseurs pour le compte de petites et moyennes organisations et factotum : petite maintenance immobilière plus précisément les interventions techniques primaires (Services généraux) : propreté, électricité, sécurité, plomberie, déménagements, serrurerie, espaces verts... mais aussi dans la manutention et la logistique.



Mes expériences professionnelles, notamment au sein du groupe Onet, m'ont apporté non seulement la connaissance du milieu technique, mais aussi la rencontre de divers spécialistes du secteur et la découverte de leur pratique mais surtout le sens du service et de la relation client.



Ces expériences, plus particulièrement, la dernière chez Adisseo m'a permis de mettre en place un réseau ce qui m'ouvert les portes vers l'univers de environnement de travail - services généraux.



Formation/Scolarité :

HOBR Technique de maintenance et sécurité des installations éléctriques (INGELYS)

Management opérationnel et pilotage de chantier (ONET)

CACES PEMP 3B (AFT-IFTIM)

PR/B004 Risques chimiques (APAVE)

PI/R065 Risques incendies (APAVE)

BTS Force de vente

BAC Pro Commerce

BEP Administration Commerciale et Comptable



Mes compétences :

Facility management

Management

Office management

Services généraux