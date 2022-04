Juliette WILMS

Récemment diplômée ingénieur AgroParisTech (ex INA PG), je me suis spécialisée en productions animales. J'ai effectué deux stages de 6 mois dans le secteur de la nutrition animale : le premier en marketing chez Adisseo et le second en R&D chez Nutreco aux Pays-Bas. Je souhaiterais vivement poursuivre dans ce secteur et occuper un poste me permettant d'allier mes compétences techniques et marketing.



Ayant un fort attrait pour l'international et tout particulièrement pour l'Asie, je suis à la recherche d'un poste à l'étranger ou VIE à partir de mai 2015.



I am seeking for a job position by May 2015 in animal nutrition which will allow me to put my marketing and technical skills into practice.



Mes compétences :

Marketing

Langues étrangères

Statistiques

R&D

Data analysis

SAS Statistical Package

Market analysis

Microsoft office

Analyse de marché