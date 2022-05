Lahcen AMZEDE

Après 15 ans d'expérience et une immense polyvalence, et des compétences variées autour de la gestion de la relation client (Responsable administration des ventes / Responsable des services clients / responsable des achats / coordinateur logistique / responsable e-commerce/ Gestionnaire SAV et des litiges, etc...), mon goût du challenge m'emmène cette fois à relever de nouveau défis: Responsable d'un site logistique.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

Administration des ventes

Gestion des commande

Management

Marketing

Gestionnaire de site web marchand

Excel

Logistique