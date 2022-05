Neuf (9) ans d’expérience dans le domaine d’expertise comptable, d’audit dans différents secteurs d’activités (commerce, services et industrie…etc.) et de conseil.



Maîtrise des aspects comptables, financiers, fiscaux et juridiques afférents à la vie d’entreprise.



Expérience en matière des opérations de restructuration et de contrôle fiscal.



Bonnes qualités rédactionnelles en français et en anglais.



Mes compétences :

Audit

Finance

Comptabilité