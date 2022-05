Lahcen ELMEHRACH

Parcours grande distribution: (achat, gestion et management: rayon volaille, charcuterie et traiteur libre service, surgeles, mise en place du nouveau concept discount (PGC,DPH,PF,flegs...) au sein de l'hyper.



2007-2014: Manager rayon fruits et légume, jus de fruits, 4G, 5eme gamme, fruits secs et fleurs et plantes. Management : équipe de 13 personnes (dont 1 adjoint, 1 Agent de maitrise et 1 fleuriste)



Tel GSM: 06 58 77 01 81