Lahcen HAZAM

Je suis développeur front-end, intégrateur web avec une certaine préférence pour Wordpress.

J'aime faire des expérimentations mêlant HTML5, CSS3 ou encore jQuery depuis de nombreuses années. Avec mon oeil de designer web et mon savoir-faire en optimisation et SEO, je mets au service de mes clients mon expertise web complète.



Mes compétences :

HTML

JQuery

Design graphique

HTML 5

CSS 3

PHP

CSS 2

Adobe Photoshop

XHTML

Sass

Compass

Wordpress

Emailing

Web design

Less

Git

Bootstrap 3

HTML5

Cascading Style Sheets

NOMAD2

GHC