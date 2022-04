Clément SÉGUY

Diplômé d'un master MIAGE à la Sorbonne et d'un master SIC à l'IAE de Paris, je me suis efforcé de construire et d'enrichir des compétences à la fois techniques et opérationnelles des projets informatiques. Mes expériences dans des contextes variés (EADS, Oodrive, AXA) m'ont permis d'acquérir une vision de plusieurs métiers (sécurité informatique, assurance, édition de logiciel).



En tant que développeur et dans mes activités de pilotage, ma pratique de l'informatique est tournée vers le dynamisme et la transparence. Je suis imprégné d'une culture de méthodes agiles et j'en ai fait la pratique avec la participation à plusieurs projets organisés autour de Scrum et eXtreme Programming. Je porte aussi une attention particulière à l'industrialisation des développements et de la qualité logicielle.



Mes compétences :

Système d'information

Java

.Net

Architecture

Salesforce