Xavier LENA

CIO / Membre du Comité de Direction de Forwardis



Directeur des Systèmes d'Information, j'améliore le Time-to-Market de mes clients en intervenant sur leur stratégie numérique, leur organisation (ressources humaines et SI) et la réalisation de leur roadmap.

Rompu aux méthodes agiles et à la culture DevOps, je transforme les DSI afin d'étoffer leur catalogue de services métiers grâce aux nouvelles technologies, en tenant compte des contingences d'entreprise (CA de 110 M€).



Je dirige actuellement la DSI de mon entreprise.

N'hésitez pas à me contacter sur ces sujets: xavier.lena78@gmail.com

J'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.





Mes compétences :

Management IT

Stratégie & Gouvernance

Pilotage et gestion de projets

Transformation et déploiement

Méthodes Agiles & culture DevOps

Accompagnement au changement

Schémas directeurs

Audit (processus, projets, risques)