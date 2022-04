Célia LIGNON

Passionné depuis toujours par l’art et le design en général j’ai eu l’occasion d’expérimenter de nombreux domaines allant des arts manuels (travaux manuels, dessins, peintures), aux différents arts appliqués (design de produits, de communication, de mode, d’espace …), à l’audiovisuel (2D, 3D, prise de vue, montage).



Diplômé d’un Bachelor Chef de Projet multimédia en septembre 2014 je possède aujourd’hui une vision technique, fonctionnelle et opérationnelle d’un projet digital.



Designer graphique multimédia chez Neoxia depuis 2013, j’ai eu l’occasion de travailler sur des missions diverses allant de la conception d’interface web et d’application( web et mobile), à la refonte de la communication interne de l’entreprise en passant par la réalisation de supports audiovisuels (motion design, interviews …).



Je souhaite aujourd’hui continuer à évoluer dans le domaine du web notamment dans la création d’interface tant ergonomique que graphique, tout en continuant en parallèle de travailler sur des projets audiovisuels. Très enthousiaste et curieuse de vivre de nouvelles expériences et en désir constant d’évolution et de progression, je souhaite aujourd’hui continuer mon métier qui est aussi ma passion à l’international et mener à bien de nouveaux projets digitaux.







Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Video (2D / 3D, motion design, tournage)

Communication

Gestion de projet

3D

User experience (ergonomie)

Graphisme print

Tournage / montage

Design graphique

User interface design (UX)

Motion design

Web design

Webmarketing