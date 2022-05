Lahcen ZIR

LA RÉVOLUTION DIGITALE DES ALERTES ANDON



RESULTAT: UNE USINE CONNECTÉE, INTELLIGENTE ET EFFICACE



Andon system assure une organisation performante en utilisant l’intelligence artificielle « usines intelligentes », vise à l’optimisation des processus à travers des systèmes interopérables. Ce systèmes informatisé permet :

d’assurer à la fois le pilotage et le suivi, en temps réel, des diverses étapes de la production et de la maintenance.

une meilleure visibilité de l'atelier et une productivité optimisée en offrant un nouveau niveau de contrôle, de communication et d’organisation de la chaîne de production



Andon system met en évidence tous les détails nécessaires à l'optimisation continue et à la prise de décision (pilotage, interaction et suivi en temps réel).



Mes compétences :

Conception des circuits imprimes

Développement des systèmes embarques en temps réel

Design des cartes electroniques Cadstar.Cadence