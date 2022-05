Lahcene KOUCHA

Ingénieur en Electrotechnique - Université de la Science et de Technologie Houari Boumedienne (USTHB) Alger - Algerie; Promotion 2005



J’ai occupé un poste d'Ingénieur d'études au niveau de la Campanie d’Engineering d’Electricité et de Gaz, Filiale du groupe SONELGAZ, et j’ai été chargé de suivre les études de la partie électrique des centrales Turbines à gaz de RELIZANE (3X155 MW) et cycle combiné de Terga de (3X400 MW),



Superviseur électricité à Saipem Contracting Algerie, j'ai été chargé de la supervision de Précommissionning et commissionning de la partie électrique (mise en service de tous les systèmes et installation électrique MT et BT) du projet UTBS, et superviseur électricité pour la construction des installations électriques (le cheminement et la pose de câbles électriques (MT, BT, commande) plus le montage et l'installation des équipements électriques; et superviseur commissioning chargé de la mise en service des systèmes et installations électriues (phase commissioning) au projet LPG (Hassi Messaoud).



J'ai encore un cours passage par le tertiaire (domaine Batiment - domestique) au Lebanese Building Company, Projet "Résidence des Jardins, 215 Logement Chéraga Alger,



Actuellement, je suis a SPIE Oil & Gas Qatar et j'ocupe un poste "Ingemieur de maintenance des sous stations electriques"



Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

Electrotechnique

Maintenance

Pré-commissionning, commissionning et mise en serv

Responsible for maintenance; La supervision et la

Le paramétrage des relais de protection « Sepam &

Habilitation électrique : Chargé de consignation H

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPo

Avec la maîtrise du système de contrôle commande e

Une large connaissance du process et principe d

Une large connaissance des notions de production

CENTRALE ELECTRIQUE