Lahmar RAJA

Jeune ingénieur motivée et dynamique avec un vrai sens de responsabilité.

Les défis sont mes sources de motivation.

A la recherche active d'une première expérience dans le domaine qui m'inspire énormément, le management industriel (amélioration continu, qualité).

Véritable force de proposition, je possède tout à la fois un esprit d'analyse aiguisé et un excellent sens de l'organisation. Les connaissances acquises durant ma formation, ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles, ma motivation et mon dynamisme constituent des atouts indispensables que je souhaite mettre à la disposition d'un projet professionnel.



Mes compétences :

Catia v5

ISIS

AutoCAD

Prelude

Arena

SolidWorks

Abacus

MATLAB

AMDEC

8D

Kanban

Méthode SMED

5S

VSM

MRPG

Lean management