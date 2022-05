Lahocine FAYARD

J'ai 15 années d'expériences en finance d'entreprise tout d'abord au sein de petites structures puis au sein de multinationales françaises et américaines (en normes françaises, IFRS et USGAAP).



En plus de la maitrise du classique triptyque reporting/budget/forecast, j'ai acquis de sérieuses compétences en assistance au pilotage auprès des directions opérationnelles et des directions financières.



A ce titre, j'ai mis en place des procédures visant à améliorer le traitement de l’information financière. En parallèle, j'ai acquis une forte expertise autour des ERP et, plus généralement, des systèmes d'informations financiers.



Je suis fiable et solide, doté d’une grande ouverture d’esprit et d’un très bon relationnel.







Mes compétences :

Encadrement d'une equipe

Us gaap

ERP

Finance d'entreprise

Responsable