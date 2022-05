Lahoucine BOUHIA

Chef d'atelier automobile disponible sur Montpellier et régions. Numéro: + 33622667383



Mes compétences :

Approvisionnement du magasin.

Gérer les plannings du personnel de l’atelier.

Gestion de l'atelier Carrosserie / Peinture

Veiller à l’hygiène et à la sécurité de l'enviro

Gestion des produits (pièces, peinture, consomma

Gérer et analyser les devis de réparation.

Assurer les tâches administratives de gestion du

Suivie facturation / livraison client.

Relation avec les experts et les agences d’exper

Communication interne & externe.