Lahoucine KHOUAY

Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies et plus précisément l’Etudes & Développements des solutions logicielles dans le domaine de la E-commerce sous la plateforme Hybris. Actuellement je suis à la recherche d'une opportunité d'embauche dans ce domaine. Ce qui va me permettre à la fois de développer mes compétences et mettre mon savoir faire à la disposition des professionnels.



Mes compétences :

C++/Qt Framework

JAVA / J2EE, Hibernate, JPA

PHP/Mysql, HTML/CSS, JavaScript

Andoid (REST), JAXB, Jersey

Jasperreports

Sencha Touch

Hybris (hmc, hac, cmscockpit,...)