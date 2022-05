Lahoucine ZERZAR

Management d'équipes opérationnelles spécialisées dans les métiers de la sécurité électronique (Contrôle d'accès, intrusion et vidéoprotection).

Mise en place de process de validation technico-financière des offres commerciales.

Mise en place de process de gestion des plannings de réalisation.

Gestion des réalisations ainsi que du service après-vente.

Garant des engagements, délais et de la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Management opérationnel

Gestion de projet

Sécurité

Satisfaction clients

Centres de profits

Rigueur

Dynamique

Business B to B