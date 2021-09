Jean-David SOUAL

Je suis un dirigeant en développements d’activités commerciales, avec des expériences nationales et internationales.

Je suis orienté actions et résultats, et cumule douze années de succès en croissance forte, durable, et profitable.

J’ai dirigé des centres de profit dans le cadre de groupes internationaux, avec l’ensemble des fonctions opérationnelles qui s’y rattachent: ventes et exécutions de projets, finance, ressources humaines, légal, développement et commercialisation de nouveaux produits, systèmes informatiques...

Je suis capable de réflexion stratégique, comme de décision sous la pression opérationnelle.

J’ai démontré mes qualités de mise en place d’équipes soudées et d’environnements de travail structurés, fédérant le travail en équipe, régulièrement engagé sur le terrain.

Passionné et visionnaire, je motive mes équipes à se dépasser, en inspirant un climat de développement et d’amélioration continue.

Avec de nombreuses expériences en conduite du changement, je favorise l’engagement et la responsabilisation des employés.



Mes compétences :

Développement produits

FOCUS

Leader

Perseverance

Ressources humaines

Service client

ventes

Visionnaire