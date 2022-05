Lahrache FEDOUA

En quelques mots...



Grâce à des parents formidables et ouverts d'esprit, à leur amour inconditionnel, je suis devenu un ÊTRE libre et libéré. J'ai étudié: les sciences, l'économie, le bâtiment et le génie civil, les énergies renouvelables et enfin la psychologie. J'ai voyagé et vécu dans plusieurs villes et pays, rencontré des gens de toutes cultures et ethnies.



La nature humaine m'a toujours fasciné. C'est tout naturellement que je rentre en relation avec l'HUMAIN, depuis toujours.



"Un visage familier"​, "vous êtes vraiment intéressée"​, "vous accordez de l'importance à ce qu'on dit"​... Autant d'expressions, souvent répétées, qui m'ont incité à faire de ma passion, l'écoute attentive, ma profession. Car au-delà l'aide professionnelle que je vais vous apporter, il y aura toujours le côté humain qui sera également présent au cours de nos séances de coaching.



Mes compétences :

Commercial

Construction

Energie

Énergie renouvelable

Génie civil

Production

Vente