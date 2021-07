Lalaina RANDRIAMBOLOLONA

Intéressée par le Développement Durable, j'ai suivi une formation dans le domaine et portée par ma curiosité, j'ai fait divers stages en association, en mairie , dans un centre d'emballages. Puis j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une structure de l'ESS.

Actuellement, j'ai repris une formation Mastère Management Durable et RSE pour m'orienter davantage vers l'accompagnement à la RSE.



Mes compétences :

Animation

Sensibilisation

Médiation

Développement durable

Economie sociale et solidaire

RSE

Textiles