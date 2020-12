Lalami SONIA

Avec près de trois ans d'expérience tant en laboratoire qu'en entreprise sur les thématiques du contrôle et du management de la qualité et de l'hygiène, j'ai pu acquérir des compétences en réalisation d'audit sur site, en formation des salariés aux bonnes pratiques ou encore dans la réalisation d'analyse.

Dotée d'une double compétences scientifique (biologie) et en management des système de qualité je suis spécialisée dans le secteur de l'industrie agroalimentaire ou de la restauration.

Disponible et mobile je peux intervenir de façon autonome sur bon nombre de missions comme en témoigne mon remplacement de la Responsable Qualité au sein de ARBONA & Cie.



Brièvement, mes expériences m'ont permis d'acquérir différentes bases:

-Le Management qualité hygiène sécurité et environnement;

-La R&D;......

J'ai pu découvrir différents secteurs :

- La normalisation et la certification

- Les laboratoires agroalimentaires

- La création de projet

- Le secteur des fruits secs;......



Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le secteur de l’agroalimentaire, industrie et/ou laboratoires d’analyses.



Mes compétences :

Qualité

Biologie

Analyse

Contrôle qualité

Agroalimentaire

Hygiène des aliments

Microbiologie

Audit qualité

Chromatographie

Biochimie

Management