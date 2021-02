Michael MICHAEL PAITRY (PAITRY)

Je réalise une activité de conseil, d'audit et de formation dans le domaine de la qualité, la sécurité, l'environnement et la sécurité sanitaire des aliments dans tout secteur d'activité, de l'artisanat à la grande entreprise en passant par les TPE et les PME

J'accompagne surtout les chefs d'entreprise dans l'analyse et la prévention des risques professionnels afin de les aider à rédiger leur document unique d'évaluation des risques professionnels et à se mettre en conformité par rapport à la réglementation.

Mes domaine d'intervention concernent la qualité, la sécurité, l'environnement, l'HACCP, l'hygiène des aliments, le plan de maîtrise sanitaire, le RABC, l'hygiène en lingerie, les risques professionnels, le document unique, la logistique, la diététique et l'alimentation, la restauration collective et commerciale,

Je travaille principalement avec les PME-PMI, les TPE, les artisans, les professions libérales.

Je rédige et je vends des documents uniques d'évaluation des risques professionnels par métier.

Enfin, je suis chargé de cours dans une école d'ingénieur (ENSAIP) et dans un CFA (Valabre) en BTS Anabiotech.





Mes compétences :

Audit

Conseil

Formation

Commercial

Equilibre alimentaire

Sécurité des aliments

Management

Psychologie

Communication

Vente

Qualité

Hygiène des aliments

Prévention des risques

Logistique

HACCP

RABC